Dakar Rallisi'nin ilk gününde Red Bull sporcuları zirvede - Son Dakika

Dakar Rallisi'nin ilk gününde Red Bull sporcuları zirvede

04.01.2021 00:57
Dakar Rallisi'nin ilk gününde Red Bull sporcuları zirvede, System.String[]

Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi'nde ilk gün heyecanı geride kaldı.

Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi'nde ilk gün heyecanı geride kaldı. Üst üste ikinci kez Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen yarışın ilk günü sonunda Red Bull sporcusu Toby Price motosiklet kategorisinde birinci oldu. Otomobil kategorisinde ise son şampiyon ve Red Bull sporcusu Carlos Sainz ilk sıranın sahibi oldu.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 43. kez motor sporları tutkunlarını bir araya getiriyor. Sporcuların 12 gün boyunca yaklaşık 7 bin 600 kilometrelik yol kat edeceği Dakar Rallisi, ilk günden büyük bir heyecana sahne oldu. Cidde ile Bisha arasında geçilen 622 kilometrelik ilk gün heyecanı sonunda motosiklet kategorisinde Red Bull sporcusu Toby Price, 3 saat 18 dakika 26'lık derecesiyle ilk sırayı eline geçirdi.

Dakar Rallisi'nin otomobil kategorisine ise X-Raid Mini Takımı damgasını vurdu. Son şampiyon ve Red Bull sporcusu Carlos Sainz, ilk günü lider tamamlarken, takım arkadaşı ve bir diğer Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel ikinci sırada yer aldı. Sainz, ilk günde 3 saat 5 dakika 56 saniyelik bir derece elde ederken, Peterhansel ise takım arkadaşının 25 saniye gerisinde bitiş noktasına geldi.

Dakar Rallisi'nde Lightweight kategorisinde de zirve Red Bull'un oldu. Red Bull Off-Road USA Takımı'ndan Cristina Gutierrez Herrero, elde ettiği 3 saat 41 dakika 37 saniye ile ilk sıranın sahibi oldu.

12 etaptan oluşan 12 günlük yolculuğun ardından 15 Ocak 2021'de sona erecek Dakar Rallisi'nde ikinci gün Bisha ile Wadi ad-Dawasir arasında koşulacak. - İSTANBUL

Dakar Rallisi'nin ilk gününde Red Bull sporcuları zirvede

Şampiyon, Otomobil, Red Bull, Dakar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dakar Rallisi'nin ilk gününde Red Bull sporcuları zirvede - Son Dakika Spor


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