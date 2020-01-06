Dakar Rallisi'nin ilk gününde zirveye yükseldiler - Son Dakika
Son Dakika Spor Dakar Rallisi'nin ilk gününde zirveye yükseldiler - Son Dakika Spor

Dakar Rallisi'nin ilk gününde zirveye yükseldiler

6 saat önce

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 42. kez motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi.

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Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 42. kez motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Sporcuların 12 gün boyunca yaklaşık 7 bin 500 kilometrelik yol kat edeceği Dakar Rallisi, ilk günden büyük bir heyecana sahne oldu. Cidde ile Al Wajh arasında geçilen 752 kilometrelik ilk gün heyecanı sonunda motosiklet kategorisinde Red Bull sporcusu Toby Price, 3 saat 21 dakika 33'lükl derecesiyle ilk sırayı eline geçirdi.


Kamyon kategorisinde ise geçilmez Kamaz Master, Dakar Rallisi'ne yine çok özel bir başlangıç yaptı. En yakın rakibinden 1 dakika 33 saniye daha hızlı olan Kamaz Master pilotu Anton Shibalov, ilk gün sonunda elde ettiği 3 saat 40 dakika ve 35 saniye ile ilk sıranın sahibi oldu.


10 yıl aranın ardından ilk kez Suudi Arabistan'dan başlayan Dakar Rallisi'nin otomobil kategorisinde ise büyük bir çekişme yaşandı. İlk 3 sırada yer alan araçların birbirine çok yakın dereceler elde ettiği ilk gün sonunda liderlik Vaidotas Zala'nın olurken Red Bull sporcusu Carlos Sainz ise 3. sıranın sahibi oldu.


12 etaptan oluşan 12 günlük yolculuğun ardından 17 Ocak Cumartesi günü sona erecek Dakar Rallisi'nde ikinci gün Al Wajh ile Neom arasında koşulacak. 393 kilometrelik parkur da dahil olmak üzere Dakar Rallisi'nin tüm heyecanı her gün RedBull.com.tr/dakarrallisi2020 adresinden takip edilebiliyor.

Red Bull, Dakar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:27 
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