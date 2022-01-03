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Dakar Rallisi'nin üçüncü gününde efsane Red Bull sporcusu Sebastien Loeb zirvede - Son Dakika

Dakar Rallisi'nin üçüncü gününde efsane Red Bull sporcusu Sebastien Loeb zirvede

03.01.2022 17:10
Dakar Rallisi'nin üçüncü gününde efsane Red Bull sporcusu Sebastien Loeb zirvede

Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi'nde üçüncü gün geride kaldı.

Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi'nde üçüncü gün geride kaldı. Suudi Arabistan'daki dünyanın en zorlu yarışının üçüncü gününde efsane Red Bull sporcusu Sebastien Loeb otomobil kategorisinde birinci olurken, onu diğer Red Bull sporcuları Nasser Al-Attiyah ve Carlos Sainz takip etti. Kamaz Master pilotu Andrey Karginov ise kamyon kategorisinde zirvede yer aldı.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 44. kez motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Sporcuların 14 gün boyunca yaklaşık 4 bin 300 kilometrelik yol kat edeceği Dakar Rallisi, üçüncü gününde de büyük bir heyecana sahne oldu. Hail- Al Artawiyah arasında koşulan 338 kilometrelik etabın sonunda otomobil kategorisinde efsane Red Bull sporcusu Sebastien Loeb birinci olmayı başardı. Otomobil kategorisinde ikinci ve üçüncü sırayı ise diğer Red Bull sporcuları Nasser Al-Attiyah ve Carlos Sainz aldı.

Kamyon kategorisinde Kamaz Master, Dakar Rallisi'nin üçüncü gününe de damga vurmayı başardı. İlk iki günün sonunda ilk üç sırayı alan Kamaz Master takımı bugün de ilk üç sıranın sahibi oldu. Kamaz Master pilotu Andrey Karginov Hail etabının kazananı olmayı başardı.

Dakar Rallisi'nin motosiklet kategorisinde de Sam Sunderland rüzgarı esiyor. Red Bull sporcusu Sunderland üçüncü günün sonunda genel klasmanda zirveye yerleşti.

Bir prolog ve 12 etaptan oluşan 14 günlük yolculuğun dördüncü günü Al Artawıyah ile Al Qaysumah arasında koşulacak.

(İHA)

Dakar Rallisi'nin üçüncü gününde efsane Red Bull sporcusu Sebastien Loeb zirvede
Dakar Rallisi'nin üçüncü gününde efsane Red Bull sporcusu Sebastien Loeb zirvede

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Suudi Arabistan, Otomobil, Redbull, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Dakar Rallisi'nin üçüncü gününde efsane Red Bull sporcusu Sebastien Loeb zirvede - Son Dakika
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