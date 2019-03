Dakar Sahilleri Sörf Tutkunlarını Ağırlamayı Bekliyor

ALAATTİN DOĞRU - Atlas Okyanusu 'nun kıyısında yer alan Senegal 'in başkenti Dakar , belgesellere konu olan, sörfe elverişli sahilleriyle tüm yıl dünyanın her yerinden gelen sörf tutkunlarını ağırlamayı bekliyor.Başkent sahillerinin sörfe uygunluğu, "Sonsuz Yaz" adlı belgesel için yer arayan 2 Amerikalı sörfçü Mike Hynson ve Robert August tarafından 1964'te keşfedildi. Hynson ve August, Dakar'ın 400 metre açığındaki Ngor Adası'nda bulunan Ngor Right noktasında yaptıkları sörfü belgesellerinin açılış sahnesine koydu.Dakar sahilleri uzun yıllardır her yaştan sörfçüyü kendine çekse de yeterince tanınmaması nedeniyle nispeten sakin bir sörf noktası olma özelliğini koruyor.Batı Afrika 'da ilk sörf şampiyonasıBaşkent, 27-31 tarihlerinde Dünya Sörf Ligi tarafından düzenlenen profesyonel şampiyonaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.Batı Afrika'da ilk kez böyle profesyonel bir etkinliğin yapılacak olması nedeniyle Dakar'da sörfçülerin sayısı gitgide artıyor.Dakar sahilleri, Atlas Okyanusu'nun hem kuzeyden hem güneyden gelen dalgalarıyla sörf tutkunlarına yıl boyunca orta ve ileri düzeyde 0,5-3 metre arası yükseklikte 500 metreye kadar uzanan dalga vadediyor.Yarımadanın 30 dakikalık yarıçapında 15 ayrı sörf noktası her seviyeden sörfçüye yeteneklerini test etme imkanı sağlıyor.Yaz ayları, kısa dalga boylarıyla sörf öğrenmek için en uygun zamanken, eylül-mart arası 4 metreye kadar çıkan dalgalar profesyonellere heyecanlı dakikalar yaşatıyor.Yoff, Ouakam, Almadies, Ngor kıyılarında yılın çoğu zamanı sörfçüler dalgalarla mücadele ediyor. Buralarda ayrıca sporcuların sörf malzemeleri kiralaması ya da satın alması için sörf pansiyonları, kamplar ve restoranlar bulunuyor.Diğer yandan sörf tutkunlarının yanı sıra okyanus kıyısı boyunca spor yapan insanlar sahilde renkli görüntüler oluşturuyor."Ülkede herkes çok misafirperver" Güney Afrika 'nın Cape Town kentinden gelen sörfçü Simone Taylor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski bir sörfçü olduğunu ve Dakar'da sörf yapmayı çok sevdiğini söyledi.Dakar'a birkaç ay önce geldiğini ve kentin farklı noktalarında sörf yaptığını belirten Taylor, Almadies bölgesinde dalgalarla mücadele etmeyi tercih ettiğini dile getirdi.Taylor, "Yaklaşık 20 yıldır sörf yapıyorum. Burası Senegal'de oldukça popüler bir sörf noktası. Ülkede herkes çok misafirperver. Okyanus da harika. Burası en kolay ve güzel sörf yapılacak yerlerden biri. Kuzeyde ve Ngor tarafında daha yüksek ve zor dalgalar var. Ben bugün burada takılmayı tercih ettim." diye konuştu.