Dakar Yunus Emre Enstitüsü'nde Aşure Günü etkinliği - Son Dakika

Dakar Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Aşure Günü etkinliği düzenlendi.
YEE'nin Dakar'daki merkezinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Dakar YEE Müdürü Merve Işık Elsıkma, Türk kurumlarının temsilcileri, Türkiye mezunu öğrenciler ve YEE kursiyerleri katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Büyükelçi Kavas'ın konuşmasıyla devam etti.
Program aşure ikramının ardından sona erdi.
Kaynak: AA
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