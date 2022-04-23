Dakar Yunus Emre Enstitüsünde 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
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Dakar Yunus Emre Enstitüsünde 23 Nisan coşkusu

23.04.2022 19:37
Dakar Yunus Emre Enstitüsünde 23 Nisan coşkusu

Dakar Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Dakar Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Enstitü bahçesinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Türk kurumlarının temsilcileri ve Senegalli çocuklar katıldı.

Programda, dar gelirli ailelerin 5-8 yaş aralığındaki çocuklar ve albinos çocuklar, enstitü bahçesinde çeşitli etkinlikler yaptı, oyunlar oynadı.

Dakar YEE Müdürü Merve Işık Elsıkma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ı Senegalli çocuklarla coşkuyla kutladıklarını söyleyerek şunları kaydetti:

" Afrika'da Albinizmli bireylerin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekmek için Albinizmli çocukları da programımıza davet ettik. Çoğu zaman yaşadıkları toplumdan dışlanan, çeşitli eziyetler gören, tam anlamıyla çocukluklarını dahi yaşayamayan bu çocuklarla 23 Nisan'ı kutlamak çok anlamlıydı. Onun dışında dar gelirli ailelerin çocukları da aramızdaydı. Tüm çocuklara oyuncak, Albinizmli çocuklara da güneş kremi hediye ettik. Programa 63 çocuk katıldı, hepsi de onlar için hazırladığımız etkinliklerden çok mutlu oldu."

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Ulusal Egemenlik, Yunus Emre, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dakar Yunus Emre Enstitüsünde 23 Nisan coşkusu - Son Dakika


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