Dakar Yunus Emre Enstitüsünde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Dakar Yunus Emre Enstitüsünde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

14.03.2022 16:51

Dakar Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Dakar Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Programa Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Dakar Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Levent Sabahattin Güldağı, Türk kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

Anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Askeri Ataşe Güldağı, Mehmet Akif Ersoy'un hayatına ilişkin yaptığı sunumda İstiklal Marşı'nın yazılma öyküsünü anlattı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Kavas da İstiklal Marşı'nın önemine ilişkin kısa bir konuşma yaptı.

Program verilen kokteylin ardından sona erdi.

Dakar Yunus Emre Enstitüsünde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı
Dakar Yunus Emre Enstitüsünde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı
Dakar Yunus Emre Enstitüsünde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

YORUMLAR
500
Başkentte İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği Başkentte İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Yunus Emre, Türkiye, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dakar Yunus Emre Enstitüsünde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
18:49 Almanya Başbakanı Scholz Ankara'da! Gündemde kritik konular yer aldı
18:41 Anne ve babalar dikkat! TikTok'taki oyun büyük tehlike saçıyor
18:36 Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basına verdiği pozdaki ayrıntı dikkat çekti
18:32 Yönetim gitmesini isterken o kalmak istediği iletti! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo karmaşası devem ediyor
18:15 Emre Belözoğlu'na ağır darbe! Antalyaspor'un galibiyet serisini Başakşehir de bozamadı
18:12 İngiltere'den yeni hamle! Ukraynalı mültecilere kapılarını açana ayda 350 sterlin verecek
17:44 Dünyanın gözü bu görüşmedeydi! Rusya ve Ukrayna arasındaki 4. müzakere yarına ertelendi
17:40 Maç öncesi açılan pankart tepki çekti! Napoli kentinin koordinatını içerdi
17:10 Ryan Babel, Acun Ilıcalı'nın radarında! Resmi temaslar başlayacak
17:03 Timsahla cinsel ilişki davasına bakan hakimin sözleri, mahkemeye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 19:01:25. #1.13#
SON DAKİKA: Dakar Yunus Emre Enstitüsünde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement