Dakikalar içinde 100 bin liralık vurgunu böyle yaptılar - Son Dakika

Dakikalar içinde 100 bin liralık vurgunu böyle yaptılar

25.05.2021 09:30
Dakikalar içinde 100 bin liralık vurgunu böyle yaptılar, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikanın kapısını levyeyle açarak içeriye giren 3 hırsız, dakikalar içerisinde yaklaşık 100 bin liralık malzemeyi çalarak kayıplara karıştı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikanın kapısını levyeyle açarak içeriye giren 3 hırsız, dakikalar içerisinde yaklaşık 100 bin liralık malzemeyi çalarak kayıplara karıştı. Fabrika içindeki hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, prefabrik ev üretimi yapan bir fabrikayı gözüne kestiren hırsızlar, hafif ticari bir araç ile fabrikanın önüne geldi. Burada bir süre etrafı kolaçan eden hırsızlar, daha sonra arabalarından inerek levyeyle fabrikanın kapısını açıp içeriye girdi. İçeriye girdikleri anda alarmın ötmesiyle birlikte hızlanan hırsızlar, fabrika içerisinden 3 dakika içerisinde yaklaşık 100 bin liralık malzeme çaldı. Çaldıkları malzemeleri birer birer araçlarına yükleyen hırsızlar, daha sonra arabalarına binerek fabrikadan uzaklaştı. Hırsızların kısa bir süre sonra geri geri yeniden fabrikaya gelerek açık bıraktıkları kapıyı kapatmaları ise dikkat çekti.

Alarm şirketi arayınca koşup fabrikaya geldiler

Bu sırada fabrikanın alarm şirketi, fabrika yetkililerini arayarak uyardı. Uyarının ardından kameraları inceleyen yetkililer, içeride hırsızların olduğunu görünce fabrikaya koştu. Geldiklerinde hırsızların çoktan kayıplara karıştığını gören yetkililer, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ekipleri, kamera görüntülerini izleyerek hırsızları yakalayabilmek için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında hırsızların kullandığı arabanın plakasının çalıntı olduğu ortaya çıktı.

"Yaklaşık 85-100 bin civarı bir maddi kaybımız var"

Hırsızların fabrikanın kapısını saat 07.06'da zorlamaya başladıklarını belirten iş yeri sahibi Mahir Çifçidir, hırsızlığın çok kısa sürdüğünü dile getirdi. Çifçidir, "Kapıyı kırdıklarında içeriye giriyorlar. İçeriye girdiklerinde zaten alarm devreye giriyor. Alarm ve kameralardan hiçbir şekilde çekinmeden içeriye giriyorlar. Burada hiç açılmamış demir kablo makaralarından 3 tane arabalarına yüklüyorlar. Ondan sonra bir tanesi ofise çıkıyor, orada yeni aldığımız bir bilgisayar vardı, sadece onu alıyor, şarj aletini bile almıyor. Onunla birlikte aşağıya iniyor, bir de burada kasanın içinde el aletleri vardı. Onları da alarak arabalarına binip gidiyorlar. 4 dakika gibi bir süre içerisinde bunların hepsini yapıyorlar. Yaklaşık 85-100 bin civarı bir maddi kaybımız var" dedi.

"Kendi plakasını taktıktan sonra araba ortadan kayboluyor"

Hırsızların olayda kullandığı aracın plakasının çalıntı olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Çİfçidir, "Burada tespit ettiğimiz plaka çalıntı çıkıyor. Bu arabanın markası, modeli belli. Burada jandarma gelip tutanak tuttuktan sonra bizim bölgenin yaklaşık 6-7 kilometre ilerisinde MOBESE'ye takılıyorlar. Ondan sonrası yok. Muhtemelen orada plakayı değiştiriyorlar, kendi orijinal plakasını taktıktan sonra araba ortadan kayboluyor. Şikayetçiyiz şu anda ama araştırmadayız. Bizim bölgeye jandarma bakıyor, jandarmadan veya polisten bir haber bekliyoruz. Olursa sonuna kadar şikayetçiyiz. Malımızı geri istiyoruz. Bunun yüzünden mağdur olduk" diye konuştu.

Hırsızlık anı saniye saniye kamerada

Öte yandan hırsızların fabrikanın içine girerek 100 bin liralık malzemeleri çaldığı hırsızlık anı, fabrikanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızların fabrikaya bir hafif ticari araç ile gelmesi ve hırsızlardan birisinin araçtan inerek dışarıdaki yemekhanenin içinde birisinin olmadığına baktığı görülüyor. Daha sonra arkasını dönen hırsız, kameraları fark ediyor ve bir anda ilginç bir hareket yapıyor. Daha sonra araçtan inen hırsızlar, bir süre etrafı kolaçan ediyor. Kimsenin olmadığından emin olan hırsızlar, levyelerle fabrikanın kapısını açarak içeriye giriyor. Girer girmez alarmın çalmasıyla birlikte hızlanan hırsızlar, burada gözlerine kestirdikleri malzemeleri çalıyor. Görüntülerin devamında, hırsızların içerideki koşuşturmaları, etrafta bulunan boya gibi diğer malzemeleri devirmeleri, çaldıkları malzemeleri araçlarına yüklemeleri görülüyor. Daha sonra araca binen hırsızlar ilk olarak fabrikadan uzaklaşıyor. Daha sonra geri gelen hırsızlardan birisi, soydukları fabrikanın kapısını kapatıyor ve yeniden araca biniyor. Ardından hırsızlar kayıplara karışıyor. - KOCAELİ

Dakikalar içinde 100 bin liralık vurgunu böyle yaptılar
Dakikalar içinde 100 bin liralık vurgunu böyle yaptılar
Dakikalar içinde 100 bin liralık vurgunu böyle yaptılar
Dakikalar içinde 100 bin liralık vurgunu böyle yaptılar
Dakikalar içinde 100 bin liralık vurgunu böyle yaptılar
Dakikalar içinde 100 bin liralık vurgunu böyle yaptılar
Dakikalar içinde 100 bin liralık vurgunu böyle yaptılar
Dakikalar içinde 100 bin liralık vurgunu böyle yaptılar
Dakikalar içinde 100 bin liralık vurgunu böyle yaptılar
Dakikalar içinde 100 bin liralık vurgunu böyle yaptılar
Dakikalar içinde 100 bin liralık vurgunu böyle yaptılar
Dakikalar içinde 100 bin liralık vurgunu böyle yaptılar

Hırsızlık, Jandarma, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dakikalar içinde 100 bin liralık vurgunu böyle yaptılar - Son Dakika


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