Dakikalar içinde 40 bin liralık kabloları çaldılar - Son Dakika

Sultanbeyli'de bir dükkana giren maskeli 3 hırsız, dakikalar içerisinde 40 bin lira değerindeki kabloları çaldı. Hırsızlık anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Sultanbeyli'de saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Maskeli 3 hırsız, beyaz bir minibüsle elektrik ve elektronik dükkanının önüne gelerek kapıyı kırıp kilidi kesti. Ardından içeri giren şüpheliler, dükkanda bulunan yaklaşık 40 bin lira değerindeki kabloları çalarak minibüse taşıdı. Dakikalar içinde gerçekleştirilen hırsızlık anı ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, maske takan 3 şüphelinin seri bir şekilde kabloları minibüse taşıdıkları yer alıyor.

"Bütün birikimimizi, emeğimizi alıp götürmüşler"

Dükkan sahibi Abdullah Tanrıöver, "3 kişi dükkanıma girmiş. 5-6 dakika içinde dükkanımdan yaklaşık 40 bin lira değerindeki bütün kablolarımızı, emeğimizi, birikimimizi alıp götürmüşler. Kapımızı kırıp kilidi kesmişler. Çok kısa zaman içerisinde seri bir şekilde yapmışlar. Görüntüyü karşı binada oturan bir vatandaş cep telefonuyla kaydetmiş, emniyeti aramış. Daha sonra bize haber verdiler. Ben de dükkanıma geldim ve talan edildiğini gördüm" dedi. - İSTANBUL