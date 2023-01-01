Dakikalar içinde iki kez alkollü şekilde araç kullanırken ekiplere yakalanan sürücü, 2023'e iki ceza kağıdıyla girdi - Son Dakika
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Dakikalar içinde iki kez alkollü şekilde araç kullanırken ekiplere yakalanan sürücü, 2023'e iki ceza kağıdıyla girdi

01.01.2023 08:47

İzmir'de yılbaşı tedbirleri çerçevesinde trafik uygulaması yapan ekiplerin kontrolüne yakalanan bir sürücü alkollü çıkınca 4 bin 64 TL idari para cezası uygulanıp ehliyetine el konuldu. Dakikalar içinde farklı bir aracın direksiyonun tekrardan trafik denetimine takılan sürücüye bu kez ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı. Yeni yıla 2 ceza yiyerek giren sürücü, "Aynı saatler içerisinde üst üste 2 ceza yedik. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl dolayısıyla kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda trafik denetimlerine takılan otomobil sürücüsü alkollü çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından sürücüye 4 bin 64 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de el konuldu.

AYNI SAAT İÇİNDE BİR KEZ DAHA DENETİME TAKILDI

Dakikalar içerisinde tekrardan trafik denetimine takılan sürücünün 0.79 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından uslanmayan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve alkollü araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı.

"YENİ YILA 2 CEZA İLE GİRDİK, YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Yeni yıla 2 ceza yiyerek giren sürücü, "Yeni yıla 2 ceza ile girdik. Aynı saatler içerisinde üst üste 2 ceza yedik. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

6 BİN PERSONEL İLE DENETİM

Öte yandan, polis ekipleri vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven ortamında geçirebilmesi sağlamak için havadan, karadan ve denizden 6 bin personel ile denetimlerini gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA
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Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dakikalar içinde iki kez alkollü şekilde araç kullanırken ekiplere yakalanan sürücü, 2023'e iki ceza kağıdıyla girdi - Son Dakika

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