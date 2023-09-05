Dakikalarca devam etti! Gökyüzünü kaplayan elektrik yüklü bulutlar vatandaşı tedirgin etti

Eylül ayının gelmesiyle sonbahar mevsimi iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. İstanbul'da gece çekilen görüntüler vatandaşı tedirgin etti.

GÖKYÜZÜ AYDINLANDI

Kötü hava şartlarını içinde barındıran elektrik yüklü bulutlar (kümülonimbus) İstanbul'un üzerine çöktü. Gece kaydedilen görüntülerde bulutlar dakikalarca bir taraftan görsel şölen oluştururken, diğer taraftan vatandaşları ürküttü.

O ANLAR KAMERADA

Bulutlarda oluşan enerji gökyüzünü aydınlatırken, bir vatandaş o anları saniye saniye kayda aldı.