Dakikalarca devam etti! Gökyüzünü kaplayan elektrik yüklü bulutlar vatandaşı tedirgin etti - Son Dakika

Dakikalarca devam etti! Gökyüzünü kaplayan elektrik yüklü bulutlar vatandaşı tedirgin etti

Son Güncelleme: 05.09.2023 10:40

İstanbul'u kaplayan kötü hava şartlarını içinde barındıran elektrik yüklü bulutlar (kümülonimbus) vatandaşları tedirgin etti. Bulutların birbiriyle etkileşiminden çıkan enerji her yeri aydınlatırken o anlar saniye saniye kayda alındı.

Eylül ayının gelmesiyle sonbahar mevsimi iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. İstanbul'da gece çekilen görüntüler vatandaşı tedirgin etti.

GÖKYÜZÜ AYDINLANDI

Kötü hava şartlarını içinde barındıran elektrik yüklü bulutlar (kümülonimbus) İstanbul'un üzerine çöktü. Gece kaydedilen görüntülerde bulutlar dakikalarca bir taraftan görsel şölen oluştururken, diğer taraftan vatandaşları ürküttü.

O ANLAR KAMERADA

Bulutlarda oluşan enerji gökyüzünü aydınlatırken, bir vatandaş o anları saniye saniye kayda aldı.

İstanbul, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dakikalarca devam etti! Gökyüzünü kaplayan elektrik yüklü bulutlar vatandaşı tedirgin etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dakikalarca devam etti! Gökyüzünü kaplayan elektrik yüklü bulutlar vatandaşı tedirgin etti - Son Dakika
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