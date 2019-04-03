Son Dakika Haberleri: Dakikalarca Ters Yönde İlerledi...tehlikeli Yolculuk Kamerada

Dakikalarca Ters Yönde İlerledi...tehlikeli Yolculuk Kamerada

2 saat önce

Dakikalarca ters yönde ilerledi.

Dakikalarca ters yönde ilerledi...Tehlikeli yolculuk kamerada
Dakikalarca ters yönde 80 kilometre hızla ilerledi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 80 kilometre hızla ters yönde ilerleyen bir sürücü, karşı yönden gelen sürücülere zor anlar yaşattı. Yaşanan tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün gece 23.00 sıralarında Şanlıurfa - Akçakale çevreyolunda yaşandı. Trafikte ters yönde giden bir sürücü, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Yaklaşık 2 kilometre boyunca ters yönden giden sürücü, 80 kilometre hızla ölümüne yolculuk yaptı. Ters yönden giden sürücüyü, karşı yönde seyir halindeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Dakikalarca süren yolculuk, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan 2 kilometre sonra son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:51 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa
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