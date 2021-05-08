Dakikalarda ağladı! Başını demir korkuluklara sıkıştıran minik Şifa'nın yardımına itfaiye ekipleri koştu - Son Dakika

Ağlayan minik Şifa'nın yardımına koşan annesi, kızını kurtaramayınca komşularından yardım istedi. Komşular da itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, küçük kızı sakinleştirdikten sonra demir korkulukları kesip, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Şifa B.'yi kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen Şifa B., dakikalarca annesine sarılarak gözyaşı döktü.

Bursa 'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Şifa B., birinci kattaki evlerinin penceresine çıkarak dışarıyı izlemeye başladı. Bir süre buradan sokağı izleyen Şifa, başını pencerenin korkuluğuna sıkıştırdı.

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