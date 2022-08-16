Bangladeş, Fiyat Kaygıları Nedeniyle Rusya'dan Ham Petrol İthal Etmeyi Planlıyor - Son Dakika
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Bangladeş, Fiyat Kaygıları Nedeniyle Rusya'dan Ham Petrol İthal Etmeyi Planlıyor

16.08.2022 21:46
Bangladeş, Fiyat Kaygıları Nedeniyle Rusya'dan Ham Petrol İthal Etmeyi Planlıyor

DAKKA, 16 Ağustos (Xinhua) -- Enerji sıkıntısı çeken Bangladeş, Salı günü yaptığı açıklamada, fiyat kaygıları nedeniyle Rusya'dan ham petrol ithal etmeyi planladığını belirtti.

DAKKA, 16 Ağustos (Xinhua) -- Enerji sıkıntısı çeken Bangladeş, Salı günü yaptığı açıklamada, fiyat kaygıları nedeniyle Rusya'dan ham petrol ithal etmeyi planladığını belirtti. Planlma Bakanı MA Mannan, ülkenin en yüksek ekonomik politika oluşturma organının toplantısında yaptığı açıklamada, Başbakan Şeyh Hasina'nın "Hindistan dolar ödemeden (Rusya'dan petrol) alabiliyorsa, biz neden yapmayalım?" şeklindeki sözlerine atıfta bulundu. Başbakan Hasina'nın başkanlık ettiği Ulusal Ekonomi Konseyi İcra Komitesi toplantısı sonrasında gazetecilere konuşan Mannan, başbakanın ilgili bakanlıklara Rusya'dan ham petrol ithal etmeye uygun bir seçenek bulmaları yönünde talimat verdiğini söyledi. Mannan'a göre başbakan, ülkede akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar ve elektriğin karneye bağlanması nedeniyle halkın çektiği acıların tamamen farkında. Mannan ayrıca Hasina'nın, hükümetin, uluslararası pazarda düştükten sonra akaryakıt fiyatlarını ayarlayacağına dair güvence verdiğini söyledi. Bangladeş'te perakende akaryakıt fiyatları bu ayın başında, ülkenin 1971 yılındaki bağımsızlığından bu yana görülmemiş seviyelere yükseldi. Bangladeş hükümeti, akaryakıt fiyatlarını 6 Ağustos'tan itibaren ortalama yüzde 51,7'ye kadar artırdı. Yetkililer, perakende düzeyindeki son fiyat zamlarının devlete ait dağıtım şirketleri üzerindeki sübvansiyon yükünü azaltmak için kaçınılmaz olduğuna işaret etti. Uzmanlar, akaryakıt zammının, Haziran'da yüzde 7,56'ya yükselen enflasyonu daha da kötüleştireceğini belirtirken, rakamın son dokuz yılın en yüksek oranı olduğunu vurguladı.

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Kaynak: Xinhua

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