Bangladeş, 2026 Yılına Kadar 100 Milyar ABD Doları İhracat Geliri Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bangladeş, 2026 Yılına Kadar 100 Milyar ABD Doları İhracat Geliri Hedefliyor

18.09.2022 16:55
Bangladeş, 2026 Yılına Kadar 100 Milyar ABD Doları İhracat Geliri Hedefliyor

DAKKA, 18 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş Ticaret Bakanı Tipu Munshi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkesinin ihracat gelirlerini sadece dört yıl içinde iki katına çıkarmak amacıyla yüksek bir büyüme sürecine girdiğini belirtti.

DAKKA, 18 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş Ticaret Bakanı Tipu Munshi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkesinin ihracat gelirlerini sadece dört yıl içinde iki katına çıkarmak amacıyla yüksek bir büyüme sürecine girdiğini belirtti. Dakka'daki Ulusal Basın Kulübü'nde Bangladeş Yabancı Basın Muhabirleri Derneği (OCAB) toplantısında konuşan Munshi, hükümetin 2026 yılına kadar 100 milyar ABD doları ihracat hedefi belirlediğini söyledi. Bakan, "2024'e kadar 80 milyar ABD doları, 2026'ya kadar ise 100 milyar ABD doları ihracat hedefi planlıyoruz" dedi.

Bangladeş'in geçen yıl, mal ihracatından ülkeye yaklaşık 60 milyar ABD doları gelir sağladığını belirten Munshi, konfeksiyon ihracatının ülkenin yıllık gelirinin yüzde 82'sini oluşturduğunu vurguladı. Munshi, mal ihracatı hedefine ulaşmak için triko ve dokuma dahil hazır giyime her zaman olduğu gibi özel öncelik verileceğini söyledi."Daha fazla hazır giyim ihraç etme potansiyelimiz var" diyen Bakan Munshi, Çin'in Bangladeş ürünlerinin yüzde 98'ine gümrüksüz erişimi artıracağını duyurmuş olması nedeniyle, ülkenin hazır giyim sektörünün daha da parlak göründüğünü ifade etti.

Bunun dışında, Çin'in konfeksiyon sektörünün yer değiştirdiğini söyleyen Bakan, "Sonuç olarak şansımız arttı. Kalifiye insan gücümüz ve düşük üretim maliyetimiz mevcut" dedi. Bakan, ihracatı artırma amaçlı çeşitli çabalar kapsamında, hükümetin bilişim ve iletişim teknolojileri, deri, plastik, aydınlatma mühendisliği ve hint keneviri de dahil olmak üzere 10 ürünün ihracatını artırma amaçlı özel girişimlerde bulunduğunu belirtti. "Bangladeş, ihracat artışını engelleyen sorunları çözmek için çalışmaya başladı bile" diyen Bakan Munshi, ülkesinin daha fazla PTA (tercihli ticaret anlaşması) veya FTA (serbest ticaret anlaşması) imzalamaya büyük önem verdiğine işaret etti.

Munshi, "Butan ile tercihli ticaret anlaşmamız var. PTA veya FTA gibi ticari anlaşmaları birçok ülkeyle sonuçlandırmak için ise görüşmeler ciddiyetle sürüyor" diye ekledi.

YORUMLAR
500
Tayvan ziyaretiyle kriz yaratan Pelosi bu kez Ermenistan'a gitti! Azerbaycan ve Türkiye'yi kızdıracak açıklamalar Tayvan ziyaretiyle kriz yaratan Pelosi bu kez Ermenistan'a gitti! Azerbaycan ve Türkiye'yi kızdıracak açıklamalar Çakırözer: 'Müttefikimiz ABD Türkiye'nin Aleyhine Açık Net Adımlar Atıyor, AKP İktidarı Sadece Bakıyor, Kınamakla Yetiniyor' Çakırözer: 'Müttefikimiz ABD Türkiye'nin Aleyhine Açık Net Adımlar Atıyor, AKP İktidarı Sadece Bakıyor, Kınamakla Yetiniyor'
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Bangladeş, İhracat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş, 2026 Yılına Kadar 100 Milyar ABD Doları İhracat Geliri Hedefliyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:41 Volkan Demirel, Süper Lig'e geri dönüyor! Hatayspor ile görüşmeler başladı
16:14 Karadeniz Fırtınası evinde 3 puan avında! İşte Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'leri
16:10 Yunanistan savunma bakanından provokatif sözler: Ne diyorsunuz? Denize atlayıp karşıya yüzerek gidip geleyim mi? Sadece 2 mil, bakalım ne olacak?
16:02 Fener, milli araya moralli girmek istiyor! İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri...
15:58 Fenomen Taha'dan uzun zaman sonra duygulandıran itiraf: Ailem aynı kaderi yaşardı
15:53 Tayvan'da korkutan yangın! 24 otomobil ile bir kamyon küle döndü
15:11 Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızıyla aile fotoğrafını paylaştı! Zehra'nın güzelliği beğeni topladı
14:57 Haluk Pekşen korona aşısı sebebiyle mi öldü? Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol iddialara cevap verdi
14:53 Antalya'da tatil yapan Rus turist, çekiçle babasını öldürüp annesini yaraladı
14:49 CHP eski milletvekili Haluk Pekşen, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 16:55:08. #1.12#
SON DAKİKA: Bangladeş, 2026 Yılına Kadar 100 Milyar ABD Doları İhracat Geliri Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement