Bangladeş, 2026 Yılına Kadar 100 Milyar ABD Doları İhracat Geliri Hedefliyor

DAKKA, 18 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş Ticaret Bakanı Tipu Munshi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkesinin ihracat gelirlerini sadece dört yıl içinde iki katına çıkarmak amacıyla yüksek bir büyüme sürecine girdiğini belirtti. Dakka'daki Ulusal Basın Kulübü'nde Bangladeş Yabancı Basın Muhabirleri Derneği (OCAB) toplantısında konuşan Munshi, hükümetin 2026 yılına kadar 100 milyar ABD doları ihracat hedefi belirlediğini söyledi. Bakan, "2024'e kadar 80 milyar ABD doları, 2026'ya kadar ise 100 milyar ABD doları ihracat hedefi planlıyoruz" dedi.

Bangladeş'in geçen yıl, mal ihracatından ülkeye yaklaşık 60 milyar ABD doları gelir sağladığını belirten Munshi, konfeksiyon ihracatının ülkenin yıllık gelirinin yüzde 82'sini oluşturduğunu vurguladı. Munshi, mal ihracatı hedefine ulaşmak için triko ve dokuma dahil hazır giyime her zaman olduğu gibi özel öncelik verileceğini söyledi."Daha fazla hazır giyim ihraç etme potansiyelimiz var" diyen Bakan Munshi, Çin'in Bangladeş ürünlerinin yüzde 98'ine gümrüksüz erişimi artıracağını duyurmuş olması nedeniyle, ülkenin hazır giyim sektörünün daha da parlak göründüğünü ifade etti.

Bunun dışında, Çin'in konfeksiyon sektörünün yer değiştirdiğini söyleyen Bakan, "Sonuç olarak şansımız arttı. Kalifiye insan gücümüz ve düşük üretim maliyetimiz mevcut" dedi. Bakan, ihracatı artırma amaçlı çeşitli çabalar kapsamında, hükümetin bilişim ve iletişim teknolojileri, deri, plastik, aydınlatma mühendisliği ve hint keneviri de dahil olmak üzere 10 ürünün ihracatını artırma amaçlı özel girişimlerde bulunduğunu belirtti. "Bangladeş, ihracat artışını engelleyen sorunları çözmek için çalışmaya başladı bile" diyen Bakan Munshi, ülkesinin daha fazla PTA (tercihli ticaret anlaşması) veya FTA (serbest ticaret anlaşması) imzalamaya büyük önem verdiğine işaret etti.

Munshi, "Butan ile tercihli ticaret anlaşmamız var. PTA veya FTA gibi ticari anlaşmaları birçok ülkeyle sonuçlandırmak için ise görüşmeler ciddiyetle sürüyor" diye ekledi.