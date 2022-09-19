Bangladeş'in Ulusal Balığı Hilsa'da Bolluk Yaşanıyor

DAKKA, 19 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş'in ulusal balığı Hilsa, bu Güney Asya ülkesinde çok sevilen bir balık türü. Geçtiğimiz günlerde, Bangladeş'in liman kenti Chattogram'da halen devam eden balık sezonunun en yoğun dönemi yaşandığı için Hilsa balığı bolluğu vardı. Çalışanlar, Hilsa balığını yılın geri kalanında satılmak üzere bozulmadan saklamak için tuzlayarak işlemden geçiriyor.

Bangladeş'in Chattogram kentinde büyük bir balık işleme merkezinde Hilsa balığını tuzlayarak işlemden geçiren çalışanlar görülüyor, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Chattogram kentinde büyük bir balık işleme merkezinde Hilsa balığını tuzlayarak işlemden geçiren bir kadın görülüyor, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Chattogram kentinde büyük bir balık işleme merkezinde Hilsa balığını tuzlayarak işlemden geçiren çalışanlar görülüyor, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Chattogram kentinde büyük bir balık işleme merkezinde Hilsa balığını tuzlayarak işlemden geçiren çalışanlar görülüyor, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Chattogram kentinde büyük bir balık işleme merkezinde Hilsa balığını tuzlayarak işlemden geçiren çalışanlar görülüyor, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xinhua)