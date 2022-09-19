Bangladeş'in Ulusal Balığı Hilsa'da Bolluk Yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bangladeş'in Ulusal Balığı Hilsa'da Bolluk Yaşanıyor

19.09.2022 15:33
Bangladeş'in Ulusal Balığı Hilsa'da Bolluk Yaşanıyor

DAKKA, 19 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş'in ulusal balığı Hilsa, bu Güney Asya ülkesinde çok sevilen bir balık türü. Geçtiğimiz günlerde, Bangladeş'in liman kenti Chattogram'da halen devam eden balık sezonunun en yoğun dönemi yaşandığı için Hilsa balığı bolluğu vardı.

DAKKA, 19 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş'in ulusal balığı Hilsa, bu Güney Asya ülkesinde çok sevilen bir balık türü. Geçtiğimiz günlerde, Bangladeş'in liman kenti Chattogram'da halen devam eden balık sezonunun en yoğun dönemi yaşandığı için Hilsa balığı bolluğu vardı. Çalışanlar, Hilsa balığını yılın geri kalanında satılmak üzere bozulmadan saklamak için tuzlayarak işlemden geçiriyor.

Bangladeş'in Ulusal Balığı Hilsa'da Bolluk Yaşanıyor

Bangladeş'in Chattogram kentinde büyük bir balık işleme merkezinde Hilsa balığını tuzlayarak işlemden geçiren çalışanlar görülüyor, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Ulusal Balığı Hilsa'da Bolluk Yaşanıyor

Bangladeş'in Chattogram kentinde büyük bir balık işleme merkezinde Hilsa balığını tuzlayarak işlemden geçiren bir kadın görülüyor, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Ulusal Balığı Hilsa'da Bolluk Yaşanıyor

Bangladeş'in Chattogram kentinde büyük bir balık işleme merkezinde Hilsa balığını tuzlayarak işlemden geçiren çalışanlar görülüyor, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Ulusal Balığı Hilsa'da Bolluk Yaşanıyor

Bangladeş'in Chattogram kentinde büyük bir balık işleme merkezinde Hilsa balığını tuzlayarak işlemden geçiren çalışanlar görülüyor, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Ulusal Balığı Hilsa'da Bolluk Yaşanıyor

Bangladeş'in Chattogram kentinde büyük bir balık işleme merkezinde Hilsa balığını tuzlayarak işlemden geçiren çalışanlar görülüyor, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

YORUMLAR
500
Kağıthane'de Gaziler Günü kutlandı Kağıthane'de Gaziler Günü kutlandı Azerbaycan, çatışmalarda ölen 95 Ermeni askerin daha cesedini Ermenistan'a teslim etti Azerbaycan, çatışmalarda ölen 95 Ermeni askerin daha cesedini Ermenistan'a teslim etti Hindistan'ın Doğusunda Yıldırım Düşmesi Sonucu 21 Kişi Öldü Hindistan'ın Doğusunda Yıldırım Düşmesi Sonucu 21 Kişi Öldü
Kaynak: Xinhua

Güney Asya, Bangladeş, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'in Ulusal Balığı Hilsa'da Bolluk Yaşanıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
12:32 Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı
12:22 Yeni açtığı restoranı ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, pişmanlığını anlattı
12:15 "Eşcinsel İmam" diye tanıtılan Zahed'in İstanbul'da konferans verecek olmasına tepki yükseliyor
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:59 19 yaşındayken yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
11:48 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım
11:32 Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak! Açıklama Hull City kulübünden geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 13:42:26. #1.11#
SON DAKİKA: Bangladeş'in Ulusal Balığı Hilsa'da Bolluk Yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement