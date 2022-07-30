Bangladeş'te Trenin Minibüse Çarpması Sonucu 11 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bangladeş'te Trenin Minibüse Çarpması Sonucu 11 Kişi Hayatını Kaybetti

30.07.2022 09:51
Bangladeş'te Trenin Minibüse Çarpması Sonucu 11 Kişi Hayatını Kaybetti

DAKKA, 29 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'in güneydoğusundaki bir tren yolu geçidinde turistleri taşıyan yolcu minibüsüne tren çarpması sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti.

DAKKA, 29 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'in güneydoğusundaki bir tren yolu geçidinde turistleri taşıyan yolcu minibüsüne tren çarpması sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti. Xinhua'ya konuşan yerel Mirsharai polis karakolundan sorumlu zabit Kabir Hossain, Bangladeş'in başkent Dakka'nın yaklaşık 242 kilometre güneydoğusundaki Chattogram bölgesinde yerel saatle 13.45 civarında gerçekleşen kazada en az üç kişinin de kritik düzeyde yaralandığını söyledi. Hossain, yolculardan birinin tren kazasından mucizevi bir şekilde yara almadan kurtulduğunu da sözlerine ekledi.

Dakka'dan gelerek kıyı liman kenti Chattogram'a giden trenin hemzemin geçitte yolcu minibüsüne çarptığını aktaran Hossain, "Şoför de dahil olmak üzere hayatını kaybedenlerin tamamı minibüstendi" dedi ve minibüs yolcularının Chattogram'daki Mirsharai bölgesinde bulunan Khoiyachora şelalesine gitmekte olduklarını sözlerine ekledi. Gazetecilere konuşan bir demiryolları yetkilisi, minibüsün verilen sinyali görmezden gelerek raylara çıktığını söyledi. Bekçinin bariyeri aşağı indirdiğini ancak otobüsün bariyeri iterek karşıya geçtiğini ifade eden yetkili, minibüsün durması öncesinde tren tarafından kısa bir süre sürüklendiğini de paylaştı.

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Kaynak: Xinhua

Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te Trenin Minibüse Çarpması Sonucu 11 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bangladeş'te Trenin Minibüse Çarpması Sonucu 11 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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