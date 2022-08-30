Bangladeş'te Şeker Kamışının Erken Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Bangladeş'te Şeker Kamışının Erken Hasadı Yapıldı

30.08.2022 16:21
Bangladeş'te Şeker Kamışının Erken Hasadı Yapıldı

DAKKA, 30 Ağustos (Xinhua) -- Bangladeş'in çiftçilerin ticari açıdan önemli bir şeker mahsulünü hasat etmekle meşgul olduğu bazı bölgelerinde, şeker kamışının erken hasadı tüm hızıyla devam ediyor.

DAKKA, 30 Ağustos (Xinhua) -- Bangladeş'in çiftçilerin ticari açıdan önemli bir şeker mahsulünü hasat etmekle meşgul olduğu bazı bölgelerinde, şeker kamışının erken hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Bu uzun tropik çok yıllık bitki şimdi başkent Dakka pazarında çok popüler. Bangladeş'te şeker kamışı hasat mevsimi genellikle Eylül ayından Mart ayına kadar sürüyor.

Bangladeş'te Şeker Kamışının Erken Hasadı Yapıldı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir pazarda şeker kamışı saplarının demetini omuzunda taşıyan bir işçi, 29 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Şeker Kamışının Erken Hasadı Yapıldı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir pazarda şeker kamışı saplarını hazırlayan işçiler, 29 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Şeker Kamışının Erken Hasadı Yapıldı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir pazarda şeker kamışı saplarının demetini elinde taşıyan bir işçi, 29 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Şeker Kamışının Erken Hasadı Yapıldı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir pazarda şeker kamışı saplarının demetini omuzunda taşıyan bir işçi, 29 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te Şeker Kamışının Erken Hasadı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bangladeş'te Şeker Kamışının Erken Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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