Bangladeş Başbakanı, Çin Dışişleri Bakanı ile Biraraya Geldi

DAKKA, 8 Ağustos (Xinhua) -- Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Bangladeş'in başkenti Dakka'da ülkesini ziyaret eden Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile biraraya geldi, 7 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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