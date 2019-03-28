Dakka'da Çok Katlı Binada Yangın
30 dakika önce
Bangladeş'in başkenti Dakka'da çok katlı bir binada çıkan yangında çok sayıda kişinin mahsur kaldığı bildirildi.
Bangladeş
'in başkenti Dakka'da çok katlı bir binada çıkan yangında çok sayıda kişinin mahsur kaldığı bildirildi. İtfaiye
Birimi yetkilisi İrşad Hüseyin, Banani semtinde ofis olarak kullanılan "FR Tower" adlı binada yangın çıktığını söyledi.
Binada mahsur kalanların olduğu ve kurtarma operasyonuna askeri helikopterlerin katıldığı belirtildi.
Yerel basın, mahsur kalanlardan bazılarının pencerelerden atladığını, üst katlarda pencerelerde yardım çığlıkları atan insanların görüldüğünü kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:36 Kaynak: AA
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