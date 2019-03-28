Son Dakika Haberleri: Dakka'da Çok Katlı Binada Yangın

Dakka'da Çok Katlı Binada Yangın

58 dakika önce

Bangladeş'in başkenti Dakka'da çok katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.

Dakka'da Çok Katlı Binada Yangın, System.String[]
Bangladeş'in başkenti Dakka'da çok katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.

BBC'nin haberine göre, Banani semtinde ofislerin bulunduğu 19 katlı "FR Tower" adlı binada çıkan yangında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

İtfaiye yetkilisi Muhammed Russel, kontrol altına alınan yangına 19 söndürme biriminin müdahale ettiğini, çalışmalara donanma ve hava kuvvetlerinin destek verdiğini söyledi.

Haberde, yanan binanın çatısına çıkanların hava kuvvetlerine ait helikopterlerle kurtarıldığı belirtildi.

Yerel basın da binada mahsur kalan 6 kişinin aşağı atladığını, üst katlarda pencerelerde insanların yardım çığlıkları attığını duyurdu.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da geçen ay tarihi binaların bulunduğu bölgede çıkan yangında, 81 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi yaralanmıştı.

Ülkede güvenlik önlemlerinin gevşekliği ve yapıların içinde bulunduğu olumsuz koşullar nedeniyle bina yangınlarına sıklıkla rastlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:22 Kaynak: AA

İtfaiye, Bangladeş, Güncel
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