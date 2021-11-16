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Dakka'da gecekondu sakinleri için Kovid-19 aşı kampanyası başladı - Son Dakika

Dakka'da gecekondu sakinleri için Kovid-19 aşı kampanyası başladı

16.11.2021 15:32

Aşı sırasında bekleyen vatandaşlar Aşılama çalışmaları Aşı kuyruğu (Drone) DAKKA - Bangladeş'in başkenti Dakka'nın gecekondu bölgelerinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama programı başlatıldı.

Aşı sırasında bekleyen vatandaşlar

Aşılama çalışmaları

Aşı kuyruğu (Drone) DAKKA - Bangladeş'in başkenti Dakka'nın gecekondu bölgelerinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama programı başlatıldı. Bölgede yaşayan halk koronavirüse karşı aşılanmak için sıraya girdi.

Dakka'da gecekondu sakinleri için Kovid-19 aşı kampanyası başladı
Dakka'da gecekondu sakinleri için Kovid-19 aşı kampanyası başladı
Dakka'da gecekondu sakinleri için Kovid-19 aşı kampanyası başladı
Dakka'da gecekondu sakinleri için Kovid-19 aşı kampanyası başladı

COVIRAN Bereket, Bangladeş, Gecekondu, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dakka'da gecekondu sakinleri için Kovid-19 aşı kampanyası başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dakka'da gecekondu sakinleri için Kovid-19 aşı kampanyası başladı - Son Dakika
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