Dakka'da gecekondu sakinleri için Kovid-19 aşı kampanyası başladı - Son Dakika

Dakka'da gecekondu sakinleri için Kovid-19 aşı kampanyası başladı
17.11.2021 11:37
Aşı sırasında bekleyen vatandaşlar Aşılama çalışmaları Gecekondu bölgesinden detaylar DAKKA - Bangladeş'in başkenti Dakka'nın gecekondu bölgelerinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama programı başlatıldı.
Aşı sırasında bekleyen vatandaşlar
Aşılama çalışmaları
Gecekondu bölgesinden detaylar DAKKA - Bangladeş'in başkenti Dakka'nın gecekondu bölgelerinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama programı başlatıldı. Bölgede yaşayan halk koronavirüse karşı aşılanmak için sıraya girdi.
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