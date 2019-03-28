Son Dakika Haberleri: Dakka'daki Çok Katlı Binada Yangın

Dakka'daki Çok Katlı Binada Yangın

16 dakika önce

Bangladeş'in başkenti Dakka'da çok katlı bir binada çıkan yangında ölü sayısının 19'a yükseldiği bildirildi.

Dakka'daki Çok Katlı Binada Yangın, System.String[]
Bangladeş'in başkenti Dakka'da çok katlı bir binada çıkan yangında ölü sayısının 19'a yükseldiği bildirildi.

İtfaiye ve Sivil Savunma Biriminden Şahadat Hüseyin, Banani semtinde ofislerin bulunduğu 21 katlı "FR Tower" adlı binada çıkan yangında 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin yaralandığını ifade etti.

Yaralıların hastanelerde tedavi altında olduğu belirtildi.

İtfaiye yetkilileri, yangının tamamen kontrol altına alındığını kaydetti.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Yangına 19 söndürme birimi müdahale etmiş, çalışmalara donanma ve hava kuvvetleri de destek vermişti.


Yanan binanın çatısına çıkan en az 12 kişi hidrolik vinç ve hava kuvvetlerine ait helikopterle kurtarılmıştı, binada mahsur kalan 6 kişi aşağı atlamıştı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da geçen ay tarihi binaların bulunduğu bölgede çıkan yangında, 81 kişi yaşamını yitirmiş, 41 kişi yaralanmıştı.

Ülkede güvenlik önlemlerinin gevşekliği ve yapıların içinde bulunduğu olumsuz koşullar nedeniyle bina yangınlarına sıklıkla rastlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:25 Kaynak: AA

İtfaiye, Bangladeş, Güncel
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