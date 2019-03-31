Son Dakika Haberleri: Dakka'daki Çok Katlı Binadaki Yangın

Dakka'daki Çok Katlı Binadaki Yangın

1 saat önce

Bangladeş'in başkenti Dakka'da geçen hafta çok katlı bir binada 26 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı yangının ardından binanın sahiplerinden iki kişi yakalandı.

Dakka'daki Çok Katlı Binadaki Yangın, System.String[]
Bangladeş'in başkenti Dakka'da geçen hafta çok katlı bir binada 26 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı yangının ardından binanın sahiplerinden iki kişi yakalandı.

Polis yetkilisi Şahjahan Şaju, Banani semtinde yangının çıktığı 22 katlı "FR Tower" adlı binanın üst katlarının yasa dışı inşa edildiği ve bu tip binalar için gereken güvenlik standartlarındaki bazı eksikler nedeniyle binanın sahiplerinden ikisinin gözaltına alındığını kaydetti.

Şaju, binayı inşa eden şirketin sahibinin arandığını söyledi.

Yangında yaralanan 70 kişiden çoğu hastanelerin yanık ünitelerinde tedavi altında bulunuyor.

Yangına 19 söndürme birimi müdahale etmiş, çalışmalara donanma ve hava kuvvetleri de destek vermişti. Yanan binanın çatısına çıkan en az 12 kişi hidrolik vinç ve hava kuvvetlerine ait helikopterle kurtarılmıştı, binada mahsur kalan 6 kişi aşağı atlamıştı.

Başkent Dakka'da geçen ay tarihi binaların bulunduğu bölgede çıkan başka bir yangında, 81 kişi yaşamını yitirmiş, 41 kişi yaralanmıştı.

Ülkede güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve yapılardaki olumsuz koşullar nedeniyle bina yangınlarına sıklıkla rastlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:26 Kaynak: AA

Polis, Bangladeş, Güncel
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