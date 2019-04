Daksar Gönüllülerinden Gece Eğitimi

Denizde Arama Kurtarma Denizciler Dayanışma Derneği (DAKSAR) 72 gönüllüsü ile gece denizde kapsamlı arama kurtarma eğitimi gerçekleştirdi. Marina merkezli 12 deniz mili yarıçaplı daire içinde görev alan DAKSAR, yılda iki kez gerçekleştirdiği kapsamlı eğitimlerin ilkini yaptı. Sahil Güvenlik botlarının refakat ettiği ve 72 gönüllünün katıldığı Amiral Varol Atalay Gece Eğitimi başarıyla tamamlandı.Eğitim kapsamında acil durum çağrısını alarak Kalamış Marina'dan botlarla çıkış yapan DAKSAR gönüllüleri, denize düşen kişinin kurtarılması, batma tehlikesi geçiren teknenin yedeğe alınması, can salında bulunan kazazedelerin kurtarılması senaryolarını gerçekleştirdi.Eğitmen Turgay Aytaç, "DAKSAR denizde, denizcilerimiz güvende" sloganıyla faaliyet gösterdiklerini belirterek, 18-65 yaş arasında her meslekten yüzlerce gönüllünün DAKSAR çatısı altında görev aldığını anlattı.2001 yılından beri 3 bin 70 arama kurtarma faaliyetine katıldıklarını dile getiren Aytaç, "Bunların içinde çok vahim olanları vardı, 571 canı kurtardık." ifadesini kullandı.Aytaç, "DAKSAR gönüllülerinin verdiğimiz eğitimler çerçevesinde sıfır toleransla, sıfır hatayla çalışmaları gerekiyor. DAKSAR gönüllülerinden beklediğimiz bu." dedi.DAKSAR Başkan Yardımcısı Murat Kaya da gönüllülerini "Hiçbir karşılık beklemeden, kendisinden çok fazla fedakarlık ederek, özveriyle denizde can kurtarmayı kendine ilke edinmiş, bunu bir yaşam tarzı haline getirmiş insanlar" olarak tarif etti.DAKSAR gönüllülerinden Diş Hekimi Prof. Dr. Şebnem Begüm Türker de "3,5 yıldır buradayım, çok mutluyum, çok keyifli." değerlendirmesinde bulundu.Denizi sevmesine rağmen ilk günlerde arama kurtarma konusunda tedirginlik yaşadığını, sonrasında alıştığını aktaran Türker, ilk arama kurtarma görevinde heyecanlandığını ancak heyecanının üstesinden gelmeyi başardığını kaydetti.DAKSAR gönüllüsü İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Tunç Buyruklar da 4 yıl önce öğrencisi aracılığıyla DAKSAR'ı tanıdığını, başta kurtarma personeli olduğunu, daha sonra eğitimini alarak bot kaptanlığına yükseldiğini dile getirdi.Buyruklar, Bostancı sahili açıklarında helikopter düşmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katıldığına dikkati çekti. Buyruklar, "Bostancı'da helikopter kazasıydı. Ona giden bot kaptanıydım ben. En ilginç olay oydu. Zaten DAKSAR tarihinde ilk kez bir helikopter kazasına gidilmişti." şeklinde konuştu.