Daktilo başında geçen bir ömür - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Halit Arı, 44 yıldır başına geçtiği daktilosuyla geçimini sağlıyor.

Fatsa Adliyesi'nde 1976 yılında zabıt katibi olarak mesleğe başlayan Arı, buradan 2005'te emekli oldu. Daktilo kullanımı ve dilekçe yazmayı bildiği için emekliliğinin ardından arzuhalci olmaya karar veren Arı, 2007'de adliye karşısındaki otoparkta bir yer kiraladı.

Arı'nın, meslektaşıyla üzerini brandayla kapattıkları yaklaşık 2 metrekarelik alanda, ikişer daktilo ve demir masa ile plastik sandalyeler bulunuyor.

Hafta içi 09.00 ile 16.00 arasında dilekçe yazan Arı, arzuhalcilik mesleğini severek sürdürüyor.

Evli ve 2 çocuk babası Halit Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arzuhalciliğin, zor bir iş olduğunu söyledi.

Bu işte tecrübesi olduğunu dile getiren Arı, tecrübesine dayanarak vatandaşa yardımcı olmaya çalıştıklarını aktardı.

Arı, boşanmadan kavgaya kadar her türlü konuda dilekçe yazdığını ifade ederek, "Dilekçe için buraya gelenler eski usulle, yani daktiloyla yazdırıyor. Burada seyyar çalıştığımız ve elektrik olmadığı için daktiloyla yazıyoruz. Bilgisayarla daha çabuk ve kolay dilekçe yazılabiliyor. Silme ve değiştirme imkanı oluyor. O anlamda bilgisayar avantajlı. Ancak biz daktiloya alışmışız, bununla işimizi daha kolay yapıyoruz." diye konuştu.

Arzuhalciye gelenlerin sayısının eskiye oranla düştüğünü anlatan Arı, günümüzde bilgisayar sayesinde çoğunluğun kendi işini kendisinin yaptığını belirtti.

"Bu meslek çok sürse 5-6 sene daha sürer, ondan sonra kaybolur"

Dilekçe yazamayan çok kişi bulunduğuna işaret eden Arı, kendilerine gelen bu kişilere yardımcı olduklarını ve dilekçelerini hazırladıklarını aktardı.

Arı, "Mesela vatandaşın dilekçesini 10 liraya yazdıysam, işi de görüldüyse mutlu olduğu için 10 lira da bahşiş verir. Zaten genellikle olmayacak, bizim kalbimiz doğru gelmeyen bir işe dilekçe yazmayız." ifadesini kullandı.

Emekli olduğunu ve işinde kazanca bakmadığını belirten Arı, şöyle devam etti:

"Kahve köşelerinden kurtulmak için bu işi yapıyoruz. 3-5 kuruş aldığım zaman bize yetiyor. Fazla parada gözümüz yok. Bakıldığında da bu meslek çok sürse 5-6 sene daha sürer, ondan sonra kaybolur. Çünkü yapan yok. Herkes daha kolayına kaçıyor. Bilgisayarda evinde, dükkanında yapıyorlar."

"Daktilonun bende büyük anıları var"

Arı, zabıt katibi olarak daktiloyla 29 sene çalıştığına dikkati çekerek, "Tabii ki bende büyük anıları var. Buradaki daktiloları ise arzuhalcilik mesleğine başlarken satış yerlerinden temin ettik. Çalıştığımız günlerde mutluyuz. Çalışmadığımız günlerde de mutluyuz, Allah'a şükürler olsun. Anılarımız, hatıralarımız var. Daktilo kullanırken de onları hatırlıyoruz." dedi.

Mesleğini devam ettirecek kimsesi olmadığını ifade eden Arı, "Benim çocuklarım bu işi yapmaz. Bunu yapmak için de tecrübe lazım. Arzuhalcilik kolay bir meslek değil. Tecrübesi olmayan bu işi yapar yapmasına ama doğru yapmaz, verimli olmaz." diye konuştu.

Halit Arı, günlük ortalama 10 dilekçe yazdığını ve fiyatın 10 liradan başladığını sözlerine ekledi.