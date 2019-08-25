Son Dakika Haberleri: "Dakuk saldırısında Türkmenler hedef alındı"
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"Dakuk saldırısında Türkmenler hedef alındı"

1 saat önce

Irak Türkmen Cephesince (ITC), dün Kerkük'ün Dakuk ilçesine terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırının hedefinde Türkmenlerin olduğu belirtildi.

Irak Türkmen Cephesince (ITC), dün Kerkük'ün Dakuk ilçesine terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırının hedefinde Türkmenlerin olduğu belirtildi.

ITC Başkan Yardımcısı Hasan Turan, saldırıya ilişkin yazılı açıklamasında, "Dakuk ilçe merkezine havan toplarıyla düzenlenen saldırıda Türkmenler hedef alındı" ifadesini kullandı.

Saldırıyı "Kerkük'ün istikrar ve güvenliğini bozmaya yönelik adımlar" şeklinde nitelendiren Turan, Iraklı güvenlik güçlerine eylemlerinin önüne geçilmesi hususunda önemli görevler düştüğünü, faillerin ortaya çıkarılması için de komisyon kurulmasının önemli olduğunu kaydetti.

Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün DEAŞ'lı teröristlerce Dakuk'taki bir futbol sahasına havan toplarıyla düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kerkük, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:08 Kaynak: AA
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