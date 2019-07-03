Son Dakika Haberleri: Dal kesmek için çıktığı ağaçtan düşüp öldü
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Dal kesmek için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

16 dakika önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dal kesmek için ağaca çıkan Arif Çolak (74), yaklaşık 10 metreden düşerek yaşamını yitirdi.

Dal kesmek için çıktığı ağaçtan düşüp öldü, System.String[]
ANTALYA'nın Serik ilçesinde dal kesmek için ağaca çıkan Arif Çolak (74), yaklaşık 10 metreden düşerek yaşamını yitirdi.
Serik'e bağlı Yumaklar Mahallesi'nin Toptaş Mevkisi'nde saat 11.00 sıralarında dal kesmek için meşe ağacına çıkan Arif Çolak, dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten yere düştü. Yaklaşık bir saat sonra eşine su vermek için gelen Cemile Çolak, Arif Çolak'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Arif Çolak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Arif Çolak'ın cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:57 Kaynak: DHA
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