Dal ve kökleri dekoratif ışık sistemlerine dönüştürüyor - Son Dakika

Dal ve kökleri dekoratif ışık sistemlerine dönüştürüyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaklaşık 26 yıllık devlet memurluğunun ardından emekli olan Funda Zektaş, ağaç dalları ve köklerini evinden kurduğu atölyede el emeği ile dekoratif aydınlatma sistemlerine dönüştürüyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaklaşık 26 yıllık devlet memurluğunun ardından emekli olan Funda Zektaş, ağaç dalları ve köklerini evinden kurduğu atölyede el emeği ile dekoratif aydınlatma sistemlerine dönüştürüyor.

Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
1 yılda topladığı 10 bin adet taşla koleksiyon yaptı
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor


Funda Zektaş; doğadan topladığı dal ve kök parçalarını işleyerek doğal halleriyle işleyip aydınlatma sistemlerine dönüştürüyor ve insanların beğenisine sunuyor.


5 yıldır evinin bahçesinde kurduğu küçük bir atölyede sanatını yapan Funda Zektaş, bölgedeki çeşitli ağaçların dal ve köklerini özenle işleyerek onlara hayat veriyor.


Bu işe emekli olduktan sonra hobi olarak başlayan 51 yaşındaki Funda Zektaş "Tabiatta yaptığım doğa yürüyüşleri veya deniz kenarında yaptığım kumsaldaki yürüyüşlerle elde ettiğim kök parçaları ağaç parçaları bunların her birinin ayrı böyle bir figürü andırıyor olması veya işte dekoratif anlamda son derece estetik görünüyor olması beni kendine çekti açıkçası orada başladı o heyecan. İstedim ki bunların içerisinde bir işlevsel bir özellik yerleştirelim daha ilgi çekici daha dikkat çekici ya da daha esprili olsun o da en şık şey her mekanda kullanılan aydınlatma geldi aklıma. Bu led aydınlatma olabilir mum aydınlatma veya ampul olarak başladı. 5 yıldır bu işin içerisindeyim ve devam ediyorum her geçen gün de aynı heyecanlı devam etmekteyim. "diye konuştu.


Pandemi döneminde kendine bol bol zaman ayırdığını da söyleyen Zektaş; "Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. O yüzden benim birçok insana tavsiyemdir. Neye yetenekleri varsa ne yapabiliyorlar ya da imkan olarak ellerinde imkanları neyse onunla bir şeyler yapmaya uğraşsınlar."dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Estetik, Edremit, Emekli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dal ve kökleri dekoratif ışık sistemlerine dönüştürüyor - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

12:45 Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı 12:28 Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı 12:19 Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor 12:13 Kendisini kızgın yağ ile haşlayan kocasından şikayetçi olmadı 12:09 İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi 11:58 Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler 11:57 Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi 11:53 Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı 11:43 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı 11:42 İran'ın en büyük savaş gemisi battı 11:26 Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu! 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
12:45
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
12:28
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor
12:19
Kendisini kızgın yağ ile haşlayan kocasından şikayetçi olmadı
12:13
İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
12:09
Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler
11:58
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi
11:57
Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı
11:53
3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı
11:43
İran'ın en büyük savaş gemisi battı
11:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 12:51:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dal ve kökleri dekoratif ışık sistemlerine dönüştürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]