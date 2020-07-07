Dalai Lama, 85'inci yaş gününde müzik albümü çıkardı - Son Dakika

Dalai Lama, 85'inci yaş gününde müzik albümü çıkardı

Dalai Lama, 85'inci yaş gününde müzik albümü çıkardıÇin, (DHA) ? Budist ruhani lider Dalay Lama, mantralar ve Budist ritüelleri içeren müzikli bir albümü hazırladı.

Dalai Lama, 85'inci yaş gününde müzik albümü çıkardı

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Çin, (DHA) ? Budist ruhani lider Dalay Lama, mantralar ve Budist ritüelleri içeren müzikli bir albümü hazırladı. Lama'nın Inner World adını verdiği albüm dün kutladığı 85. doğum gününde çıktı.

Tibet'in 14'üncü ruhani lideri Dalay Lama, dün 85. yaşını bir müzik albümüyle kutladı. Budizm ikonu Dalay Lama'nın Inner World (İç Dünya) adını verdiği albümde mantralar, Budist ritüeller ve dualar yer aldı. Toplam 11 eserin yer aldığı bu albüm 5 yılda tamamlandı. Dalai Lama, albümü hakkında yaptığı açıklamada müziğin daha fazla insana ulaşma potansiyeli olduğunu söyleyerek, 'Hayatımın amacı elimden geldiğince hizmet etmek. Müzik, benim insanlara yapamayacağım şekilde yardımcı olabilir' dedi.

'MANTRA' NEDİR

Budist inancı çerçevesinde Sanskritçe olan 'mantra' dini hece veya şiirden oluşur. Budist inancına göre, 'Mantra' heceleri veya şiirleri söylenirken titreşim yayarak kişinin daha yüksek bir bilince erişmesine yardımcı olduğuna inanılır.

DALAİ LAMA KİMDİR

Dalai Lama, Budistlerin reankarnasyonla dünyaya geldiğine inandıkları dini liderleridir. Tenzin Gyatso ismiyle de anılan liderin gerçek adı Lhamo Dhondup'dur. 14. Dalai Lama reankarnasyonu olduğuna inanılıyor. 1950'den beri görevde olan Tibet'in ruhani lideri, 14. Dalai Lama olmasının yanı sıra Budizmi ve Tibet halkının haklarını savunması ile kürsel figür haline geldi.

Dalai Lama, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dalai Lama, 85'inci yaş gününde müzik albümü çıkardı - Son Dakika
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