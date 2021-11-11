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Dalai Lama, Çinli liderlerin "çeşitliliğe anlayış göstermediğini" savundu - Son Dakika

Dalai Lama, Çinli liderlerin "çeşitliliğe anlayış göstermediğini" savundu

11.11.2021 07:08
Dalai Lama, Çinli liderlerin

Tibet'in sürgündeki ruhani lideri 14. Dalai Lama, Çinli liderlerin "çeşitliliğe anlayış göstermediğini", Çin Komünist Partisinin (ÇKP) sıkı sosyal kontrol eğiliminin zararlı olabileceğini söyledi.

Tibet'in sürgündeki ruhani lideri 14. Dalai Lama, Çinli liderlerin "çeşitliliğe anlayış göstermediğini", Çin Komünist Partisinin (ÇKP) sıkı sosyal kontrol eğiliminin zararlı olabileceğini söyledi.

Japonya Dış Muhabirler Kulübündeki (FCCJ) çevrim içi konferansta konuşan 86 yaşındaki Budist rahip, sosyal ve siyasi görüşlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Dalai Lama, Çin ile "anlaşılmaz siyaset" karmaşasına girmektense, 1959'da Tibet'te Çin yönetimine karşı başarısız bir ayaklanmadan beri yaşadığı Hindistan'da kalmak istediğini kaydetti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmek için özel bir planlaması bulunmadığını belirten Lama, "Şi'nin bir 5 yıl daha görevde kalma planlarına" yönelik yorum yapmadı.

Sürgündeki ruhani lider, "Çinli komünist liderler farklı kültürlerin çeşitliliğini anlayışla karşılamıyor. Çok fazla kontrol, gerçek anlamda insanlığa zarar veriyor." diye konuştu.

Yerel ve siyasi sorunlara bulaşmak istemediğini kaydeden Dalai Lama, kendini hem Tayvan hem de Çin'deki kardeşlerine katkıda bulunmaya adadığını söyledi.

Tibet'in statüsü

Himalaya Dağları'nın kuzeyindeki 2,5 milyon kilometre genişliğindeki Tibet Platosu, deniz seviyesinden ortalama 4 bin 380 metre yüksekliğiyle "dünyanın çatısı" olarak adlandırılıyor.

Tarih boyunca yarı-göçebe Tibet halkının yurdu olan bölge, 1951 yılında imzalanan 17 Nokta Anlaşması ile Çin Halk Cumhuriyeti egemenliğine girmişti. Pekin yönetimi, bunu "Tibet'in barışçıl özgürleşmesi" olarak adlandırmıştı.

Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama, 1959'daki bağımsızlık yanlısı ayaklanmanın başarısız olmasının ardından bölgeyi terk etmiş ve Hindistan'ın kuzeyindeki Dharmsala kentine yerleşerek sürgündeki Tibet meclisi ve hükümetini kurmuştu.

Pekin yönetimi, sürgündeki Tibet yönetimini tanımıyor ve 2010'dan bu yana Dalai Lama'nın temsilcileriyle hiçbir temasta bulunmuyor.

Pekin yönetimi, Tibet'in 13. yüzyıldan bu yana Çin'in parçası olduğunu ve ayrı bir varlığının bulunmadığını ileri sürerek sürgündeki hükümeti ayrılıkçılıkla suçluyor. Dalai Lama ve destekçileri ise Tibet'in tarihinin büyük bölümünde fiilen bağımsız olduğunu savunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dalai Lama, Komünist, Tibet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dalai Lama, Çinli liderlerin 'çeşitliliğe anlayış göstermediğini' savundu - Son Dakika


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