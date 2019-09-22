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Dalak, köyleri ziyaret etti

6 dakika önce

Ulaş Kaymakam Vekili Halil Dalak, ilçeye bağlı köyleri ziyaret etti.

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Ulaş Kaymakam Vekili Halil Dalak, ilçeye bağlı köyleri ziyaret etti.

Dalak, Hacımirza ve Karaşar köylerini ziyaret ederek yapılan ve planlanan çalışmaları yerinde değerlendirip köy muhtarları Ömer Koçak ve Hasan Kalkan'dan bilgi aldı.

Köylülerle bir araya gelen Dalak, taleplerini dinledi.

Devlet olarak olarak vatandaşların yanlarında olduklarını, hizmet için ellerinden gelen tüm çalışmaları yaptıklarını dile getiren Dalak, "Köylerimizde ortak adımlar atılıp, birlik beraberlik ruhu oluşturulursa refah ve başarı seviyesi artırılırsa çalışmalar artar. Muhtarlarımızla işbirliğimiz devam edecektir." diye konuştu.

Ziyarette, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş da hazır bulundu.

Hasan Kalkan, Ömer Koçak, Karaşar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:16 Kaynak: AA
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