Son Dakika Haberleri: Dalakdere ekiplerce temizlendi
Son Dakika Yaşam Haber

Dalakdere ekiplerce temizlendi

20 dakika önce

Bilecik merkez İstasyon Mahallesinde bulunan Dalakdere, belediye ekiplerince temizlendi.

Dalakdere ekiplerce temizlendi, System.String[]

Bilecik merkez İstasyon Mahallesinde bulunan Dalakdere, belediye ekiplerince temizlendi.


Yaklaşan kıy ayları öncesi Bilecik Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince hazırlık tüm hızıyla devam ediyor. İstasyon Mahallesinde bulunan Dalakdere dere yatağı, ekipler tarafından baştan sona temizlenerek kötü kokuya karşı çalışma yapıldı. Temizlik İşleri Şefi Önder Özmen'in nezaretinde ekipler vatandaşların yaşam kalitesinin olumsuz etki oluşturabilecek unsurları ortadan kaldırmak için çalışmalara devam edileceği bildirildi. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nagehan Alçı ile ceza hukukçusu birbirine girdi, modaretör yayını kesti
Annesi tarafından minibüste bırakılan engelli çocuk fenalaştı Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşmaya giden genç, ağaca asılı halde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 13:24:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dalakdere ekiplerce temizlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]