Dalama Hayvan Pazarı'nda pandemi tedbirleri sürüyor - Son Dakika

Efeler Belediyesi'nin halkla ilişkiler birimi Efe Masa ekipleri Dalama Hayvan Pazarı'nda ateş ölçümü yaptı, el dezenfektanı ve maske dağıttı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, hayvan pazarlarında gereken tüm pandemi önlemlerini almaya devam ettiklerini söyledi.



Korona virüs salgınında başlayan normalleşme sürecinde tedbiri elden bırakmayan Efeler Belediyesi, virüsle mücadele kapsamında gereken tüm önlemleri almaya devam ediyor. Yaklaşan kurban bayramı öncesinde hayvan pazarlarındaki riski en aza indirmek için harekete geçen Efe Masa ekipleri, Dalama Hayvan Pazarı'ndaydı. Aydın'ın yanı sıra Ege Bölgesi'nin tüm illerinden satıcıların ve alıcıların geldiği Dalama Hayvan Pazarı'nda önlemleri elden bırakmayan Efe Masa ekipleri, satıcıların ve pazar yerine gelen vatandaşların ateş ölçümünü yaptı, el dezenfektanı ve maske dağıttı.



"Pazarlığımızı gönülden yapalım"



Alışverişlerin sağlık açısından daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için herkesi daha hassas davranmaya davet eden Efeler Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Bu sene kurban bayramımızı maalesef koronavirüs gölgesi altında geçireceğiz. Bayramımızı ağız tadıyla kutlamak için pandemi önlemlerine harfiyen uymamız gerekiyor. Efeler Belediyesi olarak maske ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Tabii kültürümüzde pazarlıklar esnasında tokalaşmak gibi bir geleneğimiz var. Ama bu geleneğimizi bu sene sağlığımız için bir kenara bırakmamız gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızdan bir ricam var, pazarlıklarımızı ellerimizle değil, dilimizle ve gönlümüzle yapalım" diye konuştu. - AYDIN