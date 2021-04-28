Dalaman'a gelen ilk Ukraynalı turist kafilesi lokum ve çiçeklerle karşılandı - Son Dakika

Ukrayna'dan Muğla'nın Dalaman ilçesine gelen ilk turist kafilesi, havalimanında lokum ve çiçeklerle karşılandı.

Ukrayna'dan 350 kişiyle havalanan iki uçak, Dalaman Havalimanı'na indi.

Turistlere çiçek ve lokum verildi, ikramlarda bulunuldu.

Ukraynalı turistler, daha sonra kendilerini tatil yapacakları yerlere taşıyacak araçlarla havalimanından ayrıldı.

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz, AA muhabirine, kendileri için Ukrayna'nın İngiltere ve Rusya'dan sonra önemli bir pazar olduğunu söyledi.

Gelecek günlerde bölgeye çok sayıda turist beklediklerini ifade eden Ayaz, "Geçen yıl tatil planlarını erteleyen çok sayıda Ukraynalı turisti bu sene bölgemize bekliyoruz." dedi.

Mayıs sonuna kadar yaklaşık 20 bin Ukraynalı turistin bölgeye geleceğini kaydeden Ayaz, Rusya, İngiltere ve diğer destinasyonlardan da turistlerin bölgeyi ziyaret edeceğini belirtti.