Dalaman'a şehit ateşi düştü
1 saat önce
HAKKARİ'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:17 Kaynak: DHA
HAKKARİ'de PKK
'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın Muğla
'nın Dalaman
ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Hakkari
'de PKK'lı teröristlerin askeri araca yönelik uzaktan düzenlediği saldırıda şehit olan iki askerden Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın acı haberi, Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Oğullarının şehit olduğu haberini askeri yetkililerden alan anne Saadet Kargın ve baba Muhammet Kargı gözyaşlarına boğuldu. Yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrağı asılan şehit evine gelmeye başladı.
FOTORĞAFLI
- Muğla
Anne ve oğlu, köy meydanında silahla vurulmuş halde bulundu
Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu
Hakkari'de askeri araca saldırı: 2 askerimiz şehit, bir askerimiz yaralı
Sezai Temelli'den çağrı: Gelin ilk adımı biz atalım