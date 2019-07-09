Son Dakika Haberleri: Dalaman'a şehit ateşi düştü
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Dalaman'a şehit ateşi düştü

1 saat önce

HAKKARİ'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Dalaman'a şehit ateşi düştü, System.String[]
HAKKARİ'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.
Hakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca yönelik uzaktan düzenlediği saldırıda şehit olan iki askerden Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın acı haberi, Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Oğullarının şehit olduğu haberini askeri yetkililerden alan anne Saadet Kargın ve baba Muhammet Kargı gözyaşlarına boğuldu. Yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrağı asılan şehit evine gelmeye başladı. 

FOTORĞAFLI


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:17 Kaynak: DHA
Dalaman, Hakkari, Muğla, Güncel
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