Dalaman'a şehit ateşi düştü
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Hakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:05 Kaynak: DHA
Hakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.
Hakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca yönelik uzaktan düzenlediği saldırıda şehit olan iki askerden Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın acı haberi, Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Oğullarının şehit olduğu haberini askeri yetkililerden alan anne Saadet Kargın ve baba Muhammet Kargı gözyaşlarına boğuldu. Yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrağı asılan şehit evine gelmeye başladı.
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