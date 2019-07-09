Dalaman'a şehit ateşi düştü (2)
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EVE VE SOKAĞA TÜRK BAYRAĞI ASILDIHakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın (27) Muğla'nın Dalaman ilçesindeki 15 Sokak ile 2 katlı baba evine, büyük bir Türk bayrağı asıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:20 Kaynak: DHA
EVE VE SOKAĞA TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Hakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın (27) Muğla'nın Dalaman ilçesindeki 15 Sokak ile 2 katlı baba evine, büyük bir Türk bayrağı asıldı. Bekar olan ve Erva Kargın (20) adında bir kız kardeşi bulunan şehit Emre Kargın'ın emekli trafik polis memuru babası Muhammet Kargın (55) ile annesi Saadet Kargın (51) ise taziyeleri kabul etti.
Şehadet haberi sonrası Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, kaymakamlar, bazı ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar aileyi ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Dalaman Belediyesi ise sokağa taziye çadırı kurdu, yiyecek ve içecek ikramı yaptı.
Cavit AKGÜN/MUĞLA,
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