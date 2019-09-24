Dalaman'a, thomas cook mağduru yolcular için uçaklar geliyor
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İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından, Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönebilmeleri için İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'nca görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanı'na geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:12 Kaynak: DHA
İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından, Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönebilmeleri için İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'nca görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanı'na geldi.
***Uaçktan genel ve detaylar
Haber-Kamer: MUĞLA,(DHA)
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