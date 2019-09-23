Son Dakika Haberleri: Dalaman'a, thomas cook mağduru yolcular için a380 geliyor
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Dalaman'a, thomas cook mağduru yolcular için a380 geliyor

1 saat önce

İNGİLİZ tur operastörü Thomas Cook'un iflasının ardından, şirketi kullanarak Dalaman'a gelen yolcuları Londra'ya taşımak için yolcu uçağı A380'in bu akşam kente geleceği bildirildi.

Dalaman'a, thomas cook mağduru yolcular için a380 geliyor, System.String[]

İNGİLİZ tur operastörü Thomas Cook'un iflasının ardından, şirketi kullanarak Dalaman'a gelen yolcuları Londra'ya taşımak için yolcu uçağı A380'in bu akşam kente geleceği bildirildi.

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook'un iflasının ardından, şirketi kullanan ve evine dönemeyen yolcular için A380 tipi yolcu uçağının saat 22.45'ta Dalaman Havalimanı'na geleceği açıklandı. HiFly'a ait 9H-MIP tescilli A380 yolcu uçağı, Portekiz'den kalkış yapıp 22.45'te Dalaman Havalimanı'na olacak. İki saat Dalaman Havalimanı'nda kalacak olan uçak, Londra'daki Gatwick Havalimanı'na gitmek üzere 00.45'de havalanacak.

Thomas Cook, Dalaman, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:15 Kaynak: DHA
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