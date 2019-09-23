Son Dakika Haberleri: Dalaman'a, thomas cook mağduru yolcular için a380 geliyor (2)
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Dalaman'a, thomas cook mağduru yolcular için a380 geliyor (2)

56 dakika önce

12 UÇAK DALAMAN'A GELDİİngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından, Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönebilmeleri için İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'nca görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanı'na geldi.

Dalaman'a, thomas cook mağduru yolcular için a380 geliyor (2), System.String[]

12 UÇAK DALAMAN'A GELDİ
İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından, Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönebilmeleri için İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'nca görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanı'na geldi.

MUĞLA, -


Thomas Cook, Dalaman, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:52 Kaynak: DHA
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