Dalaman açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem
21 dakika önce
Akdeniz'de Dalaman açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:44 Kaynak: İHA
Akdeniz'de Dalaman açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Dalaman açıklarında saat 07.44'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Dalaman ve Ortaca'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin ardından 2 artçı sarsıntı daha gerçekleşti. Deprem, Ortaca, Dalaman, Marmaris ve Fethiye'de hissedildi. - MUĞLA
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