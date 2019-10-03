Son Dakika Haberleri: Dalaman açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem
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Dalaman açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem

21 dakika önce

Akdeniz'de Dalaman açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Dalaman açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Akdeniz'de Dalaman açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Dalaman açıklarında saat 07.44'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Dalaman ve Ortaca'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin ardından 2 artçı sarsıntı daha gerçekleşti. Deprem, Ortaca, Dalaman, Marmaris ve Fethiye'de hissedildi. - MUĞLA

Akdeniz, Dalaman, Ortaca, Deprem, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:44 Kaynak: İHA
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