Dalaman açıklarında Türk kara sularına itilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 11 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dalaman açıklarında lastik bot içinde bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 11 kişi kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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