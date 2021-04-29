Dalaman açıklarında Türk kara sularına itilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dalaman açıklarında lastik bot içinde bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Alanyaspor karşısında İrfan Can'ın yerine Mesut Özil ilk 11'e alındı, Gustavo ise yine yedek kulübesinde