Dalaman Belediye Başkanı Karakuş Göreve Başladı

AK Parti'den Dalaman Belediye Başkanı seçilen Muhammet Karakuş, mazbatasını alarak göreve başladı.

AK Parti'den Dalaman Belediye Başkanı seçilen Muhammet Karakuş, mazbatasını alarak göreve başladı.



31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı olarak Dalaman Belediye Başkanı seçilen Karakuş, mazbatasını aldı.



Karakuş, daha sonra beraberindekilerle devir teslim töreni için Dalaman Belediyesine geçti. Atatürk Caddesinden partililerle vatandaşları selamlayarak belediye binası önüne ulaşan Karakuş'u, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş karşıladı.



Törende konuşan Karakuş, görevi devraldığı Muhammet Şaşmaz'a ve belediye personeline teşekkür etti.



Gönül Belediyeciliği anlayışı ile sorunları çözülmüş, modern, daha yaşanabilir Dalaman için yola çıktıklarını hatırlatan Başkan Karakuş; "Sadece hizmet etmek değil, insanların gönüllerini de kazanmam gerektiğinin bilincindeyim. Yolun başında da söylediğim gibi başkan değil, hizmetkar olacağım. Sizde hizmetkarınızı seçtiniz hepinize teşekkür ediyorum. Çıktığımız yolu zaferle sonuçlandırdık." diye konuştu.



Belediyeyi yönetirken ben değil, biz fikriyle hareket edeceğini söyleyen Başkan Karakuş; "Bundan sonra Dalaman'da 'ben yaptım oldu' anlayışı olmayacak. Hep birlikte yöneteceğiz. Kararları beraber alacağız. Biz insanların duasını alarak buraya geldik. Kimseye tepeden bakmadım. Bakmayacağım. Söz veriyorum hiç kimsenin ekmeği ile oynamadan Dalaman'ı yöneteceğiz. Durmak yok, yola devam." dedi.



Dalaman halkının beklentisini ve umutlarını boşa çıkarmayacaklarını vurgulayan Karakuş, ilçenin yatırım alması için gece gündüz çalışmaya söz verdiğini de sözlerine ekledi. - MUĞLA

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