Dalaman Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

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Dalaman Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği
6 saat önce
Dalaman Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkmaların azalması ve iş yerlerinin geçici süreyle kapanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin birçok noktasına mama bıraktı.
Dalaman Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkmaların azalması ve iş yerlerinin geçici süreyle kapanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin birçok noktasına mama bıraktı.
Dalaman Belediyesi sokak hayvanları için yemek dağıtımı, tedbirler sebebi ile lokanta ve restoranların kapanmasının ardından daha da sıklaştırıldı.
Dalaman Belediyesi ekipleri, günlük mama dağıtımlarını yaparak köpekleri kendi elleriyle beslemeye devam ediyor. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:25 Kaynak: İHA
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