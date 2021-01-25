Dalaman'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Dalaman'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Dalaman\'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı
Son Güncelleme: 25.01.2021 22:29

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isterken, bulundukları lastik botta meydana gelen motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isterken, bulundukları lastik botta meydana gelen motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, cuma günü saat 10.00 sıralarında Dalaman ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, lastik botta mahsur kalan 16 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dalaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dalaman'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dalaman'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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