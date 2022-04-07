Dalaman'da 2 uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Dalaman'da 2 uyuşturucu taciri yakalandı

07.04.2022 21:49
Dalaman'da 2 uyuşturucu taciri yakalandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde uyuşturucuya geçit vermeyen narkotik ekipleri yaptıkları operasyonla 2 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde uyuşturucuya geçit vermeyen narkotik ekipleri yaptıkları operasyonla 2 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Muğla genelinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız devam ederken Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği de sokaklardan uyuşturucu tacirlerini temizlemeye devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda O.K. isimli şahsın Ortaca ve Dalaman ilçelerinde aktif olarak uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından O.K. isimli şahsın Ortaca ilçesinde yüklü miktarda uyuşturucu satışı yapacağı tespit edilirken Dalaman Narkotik ekipleri gece operasyonu için düğmeye bastı. Ortaca ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde araç içerisinde seyir halindeyken kendisini polislerin takip ettiğini fark eden O.K. isimli şüpheli ekiplerden kaçmaya çalıştı. Narkotik ekiplerinden kaçamayan şüpheli, yüklü miktarda uyuşturucu madde ile kıskıvrak yakalandı.

Devam eden operasyon çerçevesinde F.B. isimli şüphelinin O.K. isimli şahıstan uyuşturucu madde satın aldığı tespit edildi. Yapılan eş zamanlı operasyonda F.B. isimli uyuşturucu tacirini Dalaman ilçesinde yakaladı. Dalaman Narkotik ekiplerince şahsın üzerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette metamfetamin maddesini ele geçirilirken, 2 uyuşturucu satıcısı narkotik ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan F.B. ve O.K. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Datça'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Son dakika haber... Datça'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Son dakika haber | Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Son dakika haber | Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Uyuşturucu, Narkotik, Dalaman, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dalaman'da 2 uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
21:34 Ronaldo kendisini eleştiren efsane futbolcuları sosyal medyada rezil etti
21:21 Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra en iyi AK Partilidir
21:12 Cübbeli Ahmet: Namaz kılmayanlarınki kabul olmaz
20:59 Aralarında devlet memurlarının da olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi
20:46 Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi
20:36 Trabzonsporlu futbolcuyu tokatlayan Larin'e verilen ceza belli oldu!
20:23 Ali Koç: En büyük hatam, ilk geldiğim dönemde hocayı değiştirmekti
20:20 Tarkan satın aldığı 80 milyon liralık lüks teknesine kızının ismini verecek
19:58 Teknik direktör Mustafa Denizli TFF başkanlığına aday mı oluyor?
19:39 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 36 kişi vefat etti, 9 bin 354 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 22:00:04. #1.13#
SON DAKİKA: Dalaman'da 2 uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement