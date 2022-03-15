Dalaman'da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Dalaman'da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

15.03.2022 18:40
Dalaman'da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Dalaman ilçesi açıklarından lastik bot ile Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan ve yardım talep eden 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dalaman ilçesi açıklarından lastik bot ile Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan ve yardım talep eden 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dalaman ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun ağır hava şartları nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunmaları üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Açık denizde sürüklenen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekileri tarafından kurtarıldı. - MUĞLA

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Sahil Güvenlik, Yunanistan, Dalaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dalaman'da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dalaman'da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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