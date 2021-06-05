Dalaman'da 60 yaş üstü için "Önce hareket, sonra bereket" sloganıyla doğa yürüyüşü - Son Dakika

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 60 yaş üstü ve iki doz aşısını olan vatandaşlar, "Önce hareket, sonra bereket" sloganıyla doğa yürüyüşü yaptı.

Dalaman Kaymakamlığı koordinasyonunda, Dalaman Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla sağlıklı yaşam projesi kapsamında

Dalaman Sığla Ormanında 60 yaş üstü ve iki doz aşısını olan vatandaşlarla doğa yürüyüşü düzenlendi.

Sosyal mesafe kurallarına dikkat eden doğaseverler Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin düzenleme yaptığı yaklaşık iki kilometrelik parkurda sığla ağaçları arasında güzel vakit geçirdi.

İlçe Kaymakamı Ali Güldoğan, ekinliği salgın sürecinde evde geçirmek zorunda olan 65 yaş üstü vatandaşların rahatlatması için düzenlediklerini söyledi.

Aşılamayla beraber toplumsal bağışıklık kazanılmasıyla birlikte vatandaşları hareket etmeye davet ettiklerini anlatan Güldoğan, öncelikli olarak aşılanmış vatandaşları davet etmeyi uygun gördüklerini dile getirdi.

Belediye Başkanı Muhammet Karakuş da önümüzdeki süreçte bisiklet, doğa yürüyüşü ve pilates gibi farklı etkinlikler yapmak istediklerini belirtti.

Etkinliğe katılan bazı 65 yaş üstü vatandaşlar ise doğa yürüyüşünün kendilerine çok iyi geldiğini ifade etti.